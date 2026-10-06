Gonda News: गोंडा नगर पालिका के ईओ का वेतन रोका

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कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को नगर निकायों के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम ने नाली-नाला निर्माण समेत विभिन्न कार्यों की प्रगति देखी। कार्यों में देरी मिलने पर उन्होंने जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।नगर पंचायत धानेपुर में कार्य संतोषजनक नहीं मिलने पर ईओ रागिनी वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करने और कार्यों की जांच के निर्देश दिए गए। तरबगंज में भी कार्यों की स्थिति ठीक नहीं मिलने पर ईओ अमरनाथ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। यहां कराए गए और वर्तमान में चल रहे सभी कार्यों की जांच होगी। परसपुर में निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थल की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर ईओ अनुराग शुक्ल को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ नगर पंचायत के कार्यों की जांच के निर्देश दिए गए। डीएम ने अधिकारियों को विकास कार्य समय से पूरे कराने और गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रमोद झा समेत नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।