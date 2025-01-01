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न्यू इंदिरा आवास कॉलोनी निवासी दिव्यांश उपाध्याय (15) निजी स्कूल में कक्षा नौ का छात्र है। उसकी मां राजकुमारी उपाध्याय ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले मामा उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे। उपाध्यायनगर और गरीबीपुरवा के बीच खराब सड़क पर बाइक का संतुलन बिगड़ने से दोनों गिर गए। हादसे में दिव्यांश का पैर टूट गया। वह एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा पा रहा है। रवि उपाध्याय के मुताबिक, करीब 15 साल से इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। बारिश में जलभराव से आवागमन और मुश्किल हो जाता है।लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी एवं एक्सईएन प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि संबंधित विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। टूटी सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी।108 एंबुलेंस के चालक देवेंद्र तिवारी और ईएमटी चंद्रशेखर के मुताबिक, परसपुर-बालपुर मार्ग के साथ ही खरथरी, डयनिया गंज, हट्टीपुरवा, राजापुर, त्यौरासी और सुसुंडा के संपर्क मार्गों पर गिट्टियां बिखरी हैं। इससे मरीजों तक पहुंचने में दिक्कत होती है। बनगाई के किसान माता बदल और पुरैनिया के सर्वस्व नाथ पांडेय ने बताया कि आर्यनगर-शिवाला-भवनियापुर उपाध्याय मार्ग पर गहरे गड्ढों के कारण गन्ना क्रय केंद्रों तक उपज पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। कई बार ट्रॉली पलटने से बची है। गोंडा मंडी तक उपज ले जाने में भी परेशानी होती है।छपिया-बभनान मार्ग से बभनजोतिया, नगरा बुजुर्ग और खजुरी होते हुए हरैया घाट जाने वाली सात किमी सड़क जर्जर है। ग्रामीणों के मुताबिक, बरसात से पहले बभनजोतिया से खजुरी तक तीन किमी सड़क बनाई गई थी लेकिन बारिश में ही उखड़ गई। राहुल सिंह, सुमित सिंह, संदीप सिंह और वंश बहादुर सिंह ने इसकी मरम्मत कराने की मांग की है।रुपईडीह के गौसिया गांव की करीब एक किमी सड़क 15 साल पहले बनी थी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य आज्ञाराम पासवान और राजन शुक्ला के मुताबिक, इसके बाद इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई। पिपरा बाजार पुलिस चौकी से सोनापार जाने वाला 1.2 किमी मार्ग भी जर्जर है। रमाकांत मिश्र और राजेश ने बताया कि इस रास्ते पर लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कौड़िया-बेलवा बाजार और बनगाई-खंभरिया मार्ग की हालत भी खराब है।व्यापारी नेता शिवकुमार सोनी के मुताबिक, नगर की आंतरिक सड़कों पर गड्ढों और जलभराव से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। व्यापारिक संगठनों ने नगर की सड़कों की मरम्मत के साथ गोंडा-अयोध्या और गोंडा-बहराइच मार्ग को फोरलेन या सिक्सलेन बनाने की मांग की है।इटियाथोक-गोपालबाग, आर्यनगर-खरगूपुर-शिवाला, परसपुर-बालपुर, त्यौरासी-सुसुंडा, धर्मनगर-परसपुर-दिगंबरपुरवा, संभालपुरवा-हरदीटांड, परसपुर-भौरीगंज-तुलसी धाम और चरहुआं-अहेट चौराहा मार्ग की बदहाली को लेकर भी लोग शिकायतें कर चुके हैं। इसके बावजूद इन सड़कों की हालत में सुधार नहीं हुआ है।पुलिस और पीडब्ल्यूडी की समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 तक जिले में 504 सड़क हादसों में 259 लोगों की मौत हुई। पिछले वर्ष इसी अवधि में 472 हादसों में 241 लोगों की जान गई थी। इस तरह हादसों में 32 और मृतकों की संख्या में 18 की बढ़ोतरी हुई। जनवरी से अक्तूबर तक हादसों की संख्या 564 और मृतकों की संख्या 287 पहुंच गई। इस दौरान 357 लोग घायल भी हुए।