Gonda News: आशा व संगिनी कार्यकर्ताओं को करें स्थायी

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इटियाथोक। आशा व संगिनी कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने व स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। संगिनी रमा शुक्ला ने बताया कि ज्ञापन में 26 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय, ईपीएफ, ईएसआई व पेंशन योजना का लाभ देने की मांग भी शामिल है। इस मौके पर मंजू दुबे, मिथलेश कौशल, सुनीता, सुषमा सिंह, माया मिश्रा आदि मौजूद रहीं। (संवाद)