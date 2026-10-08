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Gonda News: आशा व संगिनी कार्यकर्ताओं को करें स्थायी

Thu, 08 Oct 2026 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 08 Oct 2026 11:23 PM IST
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Regularize ASHA and Sangini workers
इटियाथोक। आशा व संगिनी कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने व स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। संगिनी रमा शुक्ला ने बताया कि ज्ञापन में 26 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय, ईपीएफ, ईएसआई व पेंशन योजना का लाभ देने की मांग भी शामिल है। इस मौके पर मंजू दुबे, मिथलेश कौशल, सुनीता, सुषमा सिंह, माया मिश्रा आदि मौजूद रहीं। (संवाद)
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