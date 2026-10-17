फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Rahul had committed suicide after receiving threats regarding a love affair

Gonda News: प्रेम प्रसंग में धमकी मिलने पर राहुल ने दी थी जान

Sat, 17 Oct 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Rahul had committed suicide after receiving threats regarding a love affair
तरबगंज। ढोढ़ेपुर कस्बा में शुक्रवार को राहुल (18) का शव घर में फंदे से लटका मिलने के मामले में उसके भाई ने पुलिस को तहरीर दी है। इसमें मौत की वजह प्रेम प्रसंग बताते हुए युवती के परिजनों व रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि राहुल को धमकाया गया था। जिसके बाद उसने जान दे दी।
विज्ञापन

भाई के मुताबिक, राहुल का क्षेत्र की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसको लेकर युवती के परिजनों व रिश्तेदारों ने घटना के एक दिन पहले धमकाया था। वहीं, शनिवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तरबगंज, वजीरगंज, नबाबगंज, उमरी बेगमगंज व महिला थाने की पुलिस कस्बे में तैनात रही। विधायक प्रेमनरायन पांडेय भी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की। आश्वासन मिलने पर शव का अंतिम संस्कार किया गया। कोतवाल श्रीधर पाठक ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed