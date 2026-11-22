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एडीएम प्रमोद झा, एएसपी अजीत कुमार रजक व आपदा प्रबंधन अधिकारी राजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी मिलने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और रोशनी बंद रखने का प्रदर्शन किया गया। बचाव दल ने घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर स्ट्रेचर से अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार दिया। फायरब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का अभ्यास किया। एडीएम प्रमोद झा, एएसपी अजीत कुमार रजक व आपदा प्रबंधन अधिकारी राजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी मिलने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और रोशनी बंद रखने का प्रदर्शन किया गया। बचाव दल ने घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर स्ट्रेचर से अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार दिया। फायरब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का अभ्यास किया।

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गोंडा। हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां परखने के लिए रविवार शाम शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सायरन बजते ही परिसर की लाइटें बंद कर दी गईं और पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। इसके बाद विभिन्न विभागों की टीमों ने राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया।