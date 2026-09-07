Gonda News: पुलिस टीम पर हमला, चार आरक्षी घायल

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पुलिस के मुताबिक, छिरास गांव के पास गश्त के दौरान पीआरवी बाइक पर पथराव की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष शशि कुमार राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि शुक्ल पुरवा छिरास निवासी गिरवर दयाल उर्फ नागा और उसके भाई शिवदयाल उर्फ सचिन उर्फ ददऊ ने पुलिस टीम पर जमकर पथराव किया। इसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।कौड़िया थानाध्यक्ष शशि कुमार राणा ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। गिरवर दयाल के खिलाफ वर्ष 2022 से 2026 तक चोरी, मारपीट, धमकी समेत अन्य धाराओं में पांच प्राथमिकी दर्ज हैं। शिवदयाल के खिलाफ वर्ष 2024 और 2025 में मारपीट समेत अन्य धाराओं में दो प्राथमिकी दर्ज हैं।