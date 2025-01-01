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Gonda News: ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

Wed, 14 Oct 2026 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 14 Oct 2026 12:06 AM IST
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Players displayed their prowess at the Taekwondo competition
सेंट जेवियर्स स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में खेलते ताइक्वांडो ​खिलाड़ी। स्रोत: सोशल मीडिया 
गोंडा। सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तीन दिवसीय अंतर विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को ताइक्वांडो प्रतियोगिता कराई गई। इसमें जिले के 10 विद्यालयों के 108 खिलाड़ियों ने सब जूनियर, जूनियर और कैडेट वर्गों में भाग लिया। खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाचार्या पायल दुबे और सीनियर कोऑर्डिनेटर पॉल जॉर्ज ने किया। अभिनव सोनी, आदर्श कुमार, यशवी, जानवी मिश्रा, आशीष आर्य, दिव्यांश गुप्ता और अंकुर आर्य ने स्वर्ण पदक जीते। नारायणा स्कूल की शिवन्या वर्मा ने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया। विनायक सिंह, नव्या दुबे, गीतांजलि, वैभवी मिश्रा और आदित्य दीप पांडेय ने रजत पदक जीते। इन खिलाड़ियों ने अपने विद्यालयों का गौरव बढ़ाया। निर्णायक मंडल में दिव्या गिरि, सागर आर्या, कृष्णा पाल और नित्यानंद पासवान शामिल रहे।
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बुधवार को ताइक्वांडो के फाइनल मैच होंगे। इसी दिन खो-खो और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं के फाइनल भी आयोजित किए जाएंगे। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा।
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