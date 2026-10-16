Gonda News: चारों तहसीलों में पिंक समाधान दिवस आज

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तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क और शिकायतों के पंजीकरण के लिए दो काउंटर बनाए जाएंगे। यहां प्रार्थनापत्र लिखने की सुविधा भी मिलेगी। शिकायतों को राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों की श्रेणियों में दर्ज कर संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। पुलिस की जरूरत वाले भूमि विवादों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर जांच करेगी। टीम को स्पॉट मेमो, जियोटैग फोटो और आख्या देनी होगी। बार-बार आने वाली शिकायत के मामलों में पिछली शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई का ब्योरा भी दर्ज किया जाएगा।कृषि, चिकित्सा, जिला कार्यक्रम, खाद्य एवं रसद, डीसी एनआरएलएम और जिला प्रोबेशन विभाग की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कर्मचारी या सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वश्रेष्ठ स्टॉल को सम्मानित भी किया जाएगा।