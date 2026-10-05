फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   NHM employees staged a protest wearing black armbands

Gonda News: एनएचएम कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन

Mon, 05 Oct 2026 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 05 Oct 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
NHM employees staged a protest wearing black armbands
परसपुर सीएचसी में प्रदर्शन करते एनएचएम कर्मी। -संवाद
परसपुर। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सीएचसी में तैनात एनएचएम कर्मियों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर कार्य किया। बाद में धरना-प्रदर्शन भी किया।
विज्ञापन

आरबीएसके के डॉ. दीपक ने बताया कि प्रमुख मांगों में समान कार्य-समान वेतन, नियमितीकरण, 10 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा, महंगाई भत्ता, ईपीएफ का लाभ, रिक्त पदों पर स्थानांतरण व अनुकंपा नियुक्ति शामिल हैं। कर्मियों को दो माह से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि सात अक्तूबर तक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद आठ से 10 अक्तूबर तक इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर कार्य बहिष्कार होगा। 12 को लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रस्तावित है। प्रदर्शन में डॉ. विनीत सिंह, डॉ. रेखा सिंह, डॉ. शानू सिंह, दृष्टि, कुमकुम, नूर फैज, मनीष तिवारी, अशोक यादव, विजय आदि शामिल रहे। सीएचसी अधीक्षक डॉ. लवकेश शुक्ल ने बताया कि प्रदर्शन की जानकारी मिली है लेकिन कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed