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गंगा प्रसाद मिश्रीलाल इंटर कॉलेज कौड़िया बाजार में अश्वनी कुमार, जनता इंटर कॉलेज इटियाथोक में सुभाष चंद्र मौर्य, जीजीआईसी गोंडा में नीतू खत्री, शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज में अशोक कुमार पांडेय और श्री गांधी इंटर कॉलेज रेलवे कॉलोनी में सरोज पटेल को पर्यवेक्षक बनाया गया है।फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज में ममता चौधरी, कन्हैया लाल इंटर कॉलेज करनैलगंज में रमेश चंद्र वर्मा, तुलसी स्मारक इंटर कॉलेज परसपुर में राजेंद्र प्रताप सिंह, महाराजा देवी बख्श सिंह इंटर कॉलेज बेलसर में सुनीता श्रीवास्तव और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इंटर कॉलेज डुमरियाडीह में राधा मोहन पांडेय की तैनाती की गई है।डीएवी इंटर कॉलेज नवाबगंज में प्रदीप कुमार सिंह, सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल आईटीआई मनकापुर में जुबेर खान, किसान इंटर कॉलेज पिपरा स्माइल गौरा चौकी में महेश कुमार गुप्ता और जीजीआईसी मसकनवां में गिरीश त्रिपाठी को पर्यवेक्षक बनाया गया है।नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य लालता प्रसाद शर्मा ने शुक्रवार को 12 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा के सुचारु और निष्पक्ष आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।