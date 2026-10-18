Gonda News: 30 से अधिक अवैध होर्डिंग हटाए गए

विज्ञापन

अमर उजाला ने अभियान के तहत शहर के विभिन्न चौराहों और मार्गों पर मानकों को दरकिनार कर लगाए गए होर्डिंग का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद नगर पालिका परिषद के ईओ संतराम ने होर्डिंग प्रभारी रत्नेश यादव को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी। देवव्रत की अगुवाई में चलाए गए अभियान के दौरान कचहरी रोड, सर्कुलर रोड और एलबीएस रोड समेत अन्य मार्गों से 30 से अधिक अवैध होर्डिंग हटाए हैं।नगर पालिका ने वी मार्ट, वी बाजार, बजाज मोटरसाइकिल एजेंसी, एचडी कैंपस, पीस एड हेयर स्टूडियो, समा हेयर सॉल्यूशन, किंडर किड्स स्कूल, अरकान पेट्रोल पंप, आर्यन मोटर्स सिविल लाइंस और एक होंडा एजेंसी को नोटिस जारी किया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही होर्डिंग लगाने में नियमों के पालन की नगर पालिका ने निगरानी बढ़ा दी है। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की बात कही गई है।