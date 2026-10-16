Gonda News: सीएचओ के साथ फार्मासिस्ट की अनिवार्य करें तैनाती

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जिलाध्यक्ष रोहित मिश्र के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने चार प्रमुख मांगें उठाते हुए समाधान की मांग की। ज्ञापन में प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा फार्मासिस्टों को नियमित करने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध नीति लागू करने की मांग की गई है। फार्मासिस्टों के सभी रिक्त पदों को चिह्नित कर तत्काल भर्ती करने, सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर फार्मासिस्ट के पद सृजित कर नियुक्ति सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। इस दौरान अंशुमान मिश्र, संजय अवस्थी, सनत कुमार पांडेय, गोपाल साहू, आदर्श शुक्ल, अनुराग तिवारी, अंकित तिवारी, बृजभूषण पांडेय, विशाल शुक्ल, राजू विश्वकर्मा, महेश साहू, आलोक मिश्र व हिमांशु शुक्ल मौजूद रहे। (संवाद)

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गोंडा। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जहां सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) तैनात हैं, वहां फार्मासिस्ट की नियुक्ति और उपस्थिति अनिवार्य करने की मांग की गई है। चार सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए शुक्रवार को यूथ फार्मासिस्ट फेडरेशन की जिला कार्यकारिणी ने नायब तहसीलदार रियाज को ज्ञापन सौंपा।