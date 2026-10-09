Gonda News: महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में एलबीएस कॉलेज की टीम विजेता

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एलबीएस कॉलेज की टीम की कप्तानी विशेखी कश्यप ने की। टीम में श्रद्धा कसौधन, रूबी सैनी, विभा, तनीषा सिंह, ज्योति, तहसीन आलम, अदीबा तनवीर, नूरशब्बा, अंशिता सिंह और रेखा कश्यप शामिल रहीं। टीम मैनेजर के रूप में क्रीड़ा परिषद के संयोजक डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव और डॉ. अरुण कुमार वर्मा ने जिम्मेदारी निभाई। कोच रुखसाना बेगम ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विजेता टीम को नंदिनी नगर महाविद्यालय के प्रशासक ने ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष वर्षा सिंह, सचिव उमेश शाह, प्रो. अभय श्रीवास्तव, प्रो. संदीप श्रीवास्तव और प्रो. अरविंद कुमार शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

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गोंडा। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के अंतर्गत नंदिनी नगर महाविद्यालय में आयोजित अंतर महाविद्यालयीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज की टीम विजेता बनी। फाइनल मुकाबले में एलबीएस कॉलेज की टीम ने नंदिनी नगर महाविद्यालय की टीम को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया।