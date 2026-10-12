Gonda News: 1119 ग्राम पंचायतों में रोजगार सृजन की पहल

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शासन ने जिले को 83,446 मानव दिवस रोजगार का लक्ष्य दिया था। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इसे बढ़ाकर 1.01 लाख मानव दिवस कर दिया। अधिकारियों ने हाजिरी दर्ज नहीं होने की वजह एनएमएमएस पोर्टल में तकनीकी दिक्कत बताई।कटरा बाजार विधायक बावन सिंह ने हलधरमऊ की भुलभुलिया ग्राम पंचायत में श्रमिकों को सम्मानित किया। रुपईडीह के नरायनपुर माफी में पक्की सड़क से नाले तक मिट्टी पटाई कराई गई। यहां 92 श्रमिकों को काम मिलने की जानकारी दी गई। संयुक्त विकास आयुक्त राकेश कुमार पांडेय ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीओ मोनिका पाठक, एपीओ केपी सिंह और तकनीकी सहायक राममिलन व अनुज कुमार मौजूद रहे।मोतीगंज संवाद के अनुसार, झंझरी की 92 ग्राम पंचायतों में 3,482 जॉब कार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। डीसी वीबी-जी राम जी जनार्दन प्रसाद यादव और एपीओ पूनम शुक्ला ने फिरोजपुर गांव का निरीक्षण किया। ग्राम प्रशासक सोनू शुक्ल ने बताया कि रथवलिया से कब्रिस्तान तक चकमार्ग की पटाई शुरू कराई गई है।परसपुर के बीडीओ रामलगन वर्मा ने बताया कि ब्लॉक में 1785 मस्टर रोल जारी किए गए हैं। कुछ स्थानों पर जलभराव से काम प्रभावित हुआ। सचिवों और रोजगार सेवकों को श्रमिकों की मांग के अनुसार काम देने के निर्देश दिए गए हैं।श्रम एवं रोजगार उपायुक्त जेपी यादव ने बताया कि पोर्टल की तकनीकी दिक्कत के कारण हाजिरी दर्ज नहीं हो पा रही थी। अधिकारियों ने कार्यस्थलों का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई है।