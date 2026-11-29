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नवाबगंज के मैनपुर में बूथ संख्या 305 और 306 पर बीएलओ नहीं पहुंचीं। दोपहर 01:36 बजे तक दोनों बूथों पर सन्नाटा पसरा रहा। पौत्री का नाम जुड़वाने पहुंचे अंगनू को निराश लौटना पड़ा। आरोप है कि बीएलओ ने फोन पर रविवार को आने से इन्कार करते हुए सोमवार को आने की बात कही।इटियाथोक के पारासराय स्थित बूथ संख्या 108 पर बीएलओ सुबह 10:30 बजे तक नहीं पहुंचीं। करीब 11 बजे मंजू दुबे आईं। पर्यवेक्षक राकेश यादव के मुताबिक, बीएलओ सुधा त्रिपाठी अनुपस्थित थीं। प्रचार-प्रसार के अभाव में दोपहर एक बजे तक कोई मतदाता भी नहीं पहुंचा।बेलसर के चांदपुर स्थित बूथ संख्या 40 पर बीएलओ इंदु सिंह की जगह उनके पति राकेश कुमार सिंह ड्यूटी करते मिले। उन्होंने बताया कि पत्नी की तबीयत खराब है और वह सुबह 10 बजे से बूथ पर बैठे हैं। सवा घंटे में कोई मतदाता नहीं आया। हालांकि घर-घर जाकर आठ फाॅर्म जुटाए हैं। बूथ संख्या 39 पर बीएलओ विवेक कुमार भी अनुपस्थित मिले।धानेपुर के बीएचडी इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 247 से 251 तक बीएलओ मौजूद रहे। उनके मुताबिक, दो दिन में 50 मतदाताओं के नाम जोड़े गए और आठ संशोधन किए गए। मेहनौन क्षेत्र में बीडीओ विजय कुमार मिश्र ने इटियाथोक के तीन और पारासराय के दो बूथों का निरीक्षण किया। सभी पांचों बूथों पर बीएलओ मौजूद मिले और फॉर्म-6 भरवाए जा रहे थे। बीडीओ ने पात्र युवाओं और महिलाओं का पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए।तरबगंज के रामापुर जूनियर विद्यालय के चार बूथों पर नाम बढ़ाने के 59, संशोधन के 12 और विलोपन का एक आवेदन मिला। बूथ संख्या 256 की बीएलओ सुनीता सोनकर गंभीर बीमारी के बावजूद घर से काम कर रही हैं। उन्हें 13 नए नाम और संशोधन के दो आवेदन मिले। बूथ संख्या 257 पर 22 नए नाम और तीन संशोधन, बूथ 258 पर 10 नए नाम और बूथ 259 पर 14 नए नाम, सात संशोधन और एक विलोपन का आवेदन मिला।बेलसर। एसडीएम तरबगंज सविता शुक्ला ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही और अनुपस्थिति के आरोप में बीएलओ रचना कनौजिया के खिलाफ निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। बीएसए को भेजे पत्र के अनुसार, विधानसभा क्षेत्र 299 तरबगंज के भाग संख्या 367 की बीएलओ रचना कनौजिया (सहायक अध्यापक, प्राथमिक पाठशाला पूरेखेम, वजीरगंज) पर बूथ से अनुपस्थित रहने और फोन नहीं उठाने का आरोप है।