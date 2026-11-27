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उन्होंने कहा कि संविधान ने नागरिकों को अधिकार देने के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। इनका ईमानदारी से पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष धनलाल तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि अपर जिला जज दानिश हसनैन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह, अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, बार एसोसिएशन अध्यक्ष रवि चंद्र त्रिपाठी, सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय प्रकाश त्रिपाठी, सुनील कुमार पांडेय और गौरीशंकर चतुर्वेदी मंच पर मौजूद रहे। संचालन महामंत्री जयप्रकाश सिंह ने किया। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए।

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गोंडा। जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन ही संविधान के प्रति सच्ची आस्था प्रकट करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान रहना चाहिए। यह बात जिला जज दुर्ग नरायन सिंह ने कही। वह बृहस्पतिवार शाम बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ता परिषद की गोंडा इकाई की ओर से आयोजित संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।