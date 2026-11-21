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तरबगंज। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 75 हजार रुपये ठगने और फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोपी वजीरगंज के मझगवां निवासी सुरेंद्र सिंह को शुक्रवार को थाने के गेट से गिरफ्तार किया गया। ढोढ़े लाला पुरवा निवासी चंदन सैनी ने छह सितंबर को सुरेंद्र व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोतवाल श्रीधर पाठक के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है। (संवाद)