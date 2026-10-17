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Gonda News: पिंक संपूर्ण समाधान दिवस में चार महिलाएं सम्मानित

Sat, 17 Oct 2026 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:46 PM IST
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Four women honored at 'Pink Sampoorna Samadhan Diwas'
मनकापुर। मिशन शक्ति के तहत शनिवार को तहसील सभागार में पिंक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्य राजस्व अधिकारी रिंकी जायसवाल ने की। इस दौरान कुल 99 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से तीन का मौके पर निस्तारण किया गया। प्राथमिक विद्यालय मनकापुर कोट की शिक्षिकाएं स्नेहलता उपाध्याय व नीतू चौधरी तथा लेखपाल स्नेहलता विश्वकर्मा व साक्षी सिंह को बेहतर कार्य के लिए सीआरओ और एसडीएम उदित पवार ने सम्मानित किया। इस मौके पर सीओ उदित नारायण पालीवाल, तहसीलदार प्रबिंद प्रताप, बीडीओ गौरीशा श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार सुभद्र प्रसाद सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। (संवाद)
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