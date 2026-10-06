Gonda News: बाढ़ का पानी घटा, मगर खराब रास्तों से भी बढ़ी दुश्वारी

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जैतपुर-तुलसीपुर माझा के बीच सड़क कटने से घुटने तक पानी भरा है। ग्रामीण खेमराज और धर्मवीर ने बताया कि करीब 20 दिन से रास्ते पर पानी है। मंगलवार सुबह बाजार से सामान लेकर लौट रहे तुलसीपुर निवासी रिंकू निषाद बाइक समेत पानी में गिर गए। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाया।ग्रामीणों के मुताबिक, तीन गांवों के सैकड़ों बच्चे रास्ते की खराब हालत के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो बच्चे जाते हैं, उन्हें पानी पार करने से पहले जूते-पैंट उतारनी पड़ती है। दूसरी ओर, जैतपुर के कई मजरों में अब भी कमर तक पानी भरा है। माझाराठ के रामरंग पुरवा, शीतल प्रसाद पुरवा, पुरुषोत्तम पुरवा और आल्हा पुरवा का कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल गया है। बेचऊ पुरवा में आठ घरों के लिए जाने वाले रास्ते पर भी कमर तक पानी भरा है।बाढ़ के साथ खेतों में कटान भी जारी है। ग्रामीणों के अनुसार राम अचल का 10, रामबरन का 35, बालकराम का 10, राजू का 30, धर्मवीर का 25 और मुन्ना का 26 बीघा गन्ना कटान की चपेट में आ चुका है। ग्रामीण दीनानाथ ने करीब एक हजार बीघा खेत कटने का दावा किया है।डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। जिन गांवों में अभी भी पानी भरा है, वहां प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं। कटान प्रभावित इलाकों पर भी हमारी नजर है। एसडीएम व तहसीलदार नियमित निगरानी के साथ ही पीड़ितों की मदद कर रहे हैं।जैतपुर में रास्ता बंद होने पर बलराम यादव ने परिवार के साथ मिलकर घर तक पहुंचने के लिए करीब 40 मीटर लंबा लकड़ी का पुल बना लिया। सूरज के अनुसार छह लोगों ने 15 दिन में पुल तैयार किया। इसके ऊपर से बाइक भी निकल जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ से गांव की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं मिला है।