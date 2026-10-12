Gonda News: सांड़ के हमले से वृद्ध की मौत

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वजीरगंज थाना क्षेत्र के जटमलपुर गांव निवासी श्रीगोपाल पाल (70) सोमवार को टिकरी जंगल स्थित सम्मय माता मंदिर गए थे। मंदिर के पास छुट्टा सांड़ ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल श्रीगोपाल को राहगीरों की मदद से सीएचसी मनकापुर पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर परिजन भी सीएचसी पहुंच गए। हालत गंभीर देख डॉ. डीके भाष्कर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।श्रीगोपाल की बहू गीता देवी के मुताबिक, गोंडा से उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था। बाराबंकी में रामनगर बाजार के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर गांव लौट आए। सीओ डाॅ. यूपी सिंह का कहना है स्थानीय पुलिस से घटना के बारे में जानकारी ली जा रही है। (संवाद)