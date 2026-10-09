Gonda News: 12 फीट से ऊंची दुर्गा प्रतिमाओं की न करें स्थापना

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मुजेहना। दुर्गापूजा में प्रतिमाओं की ऊंचाई किसी भी दशा में 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह निर्देश सीओ सदर अभिषेक दवाच्या ने शुक्रवार को धानेपुर थाने में आयोजित शांति समिति की बैठक में आयोजकों को दिए। सीओ ने कहा कि बिना अनुमति कोई भी प्रतिमा स्थापित न की जाए। आम लोगों की सुविधा को देखते हुए डीजे की आवाज तय मानक के अनुसार ही रखी जाए। थानाध्यक्ष विपुल पांडेय ने बताया कि क्षेत्र में 103 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होंगी। 10 निर्धारित जलाशयों में उनका विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन पहले से तय स्थानों पर ही होगा। इस मौके पर ननकन, राजेंद्र वर्मा, राजकुमार सिंह, पप्पू पासवान, डॉ. गोपाल कसौधन, राजन पांडेय आदि मौजूद रहे। (संवाद)