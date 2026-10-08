Gonda News: झुलसी दिव्यांग महिला की मौत

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आरती के बेटे सत्यप्रकाश ने बताया कि उनकी मां चलने-फिरने व बोलने में असमर्थ थीं। बुधवार को वह छप्पर में सो रही थीं। अचानक आग लगने से वह झुलस गईं। उन्हें उपचार के लिए लखनऊ ले जाया गया, जहां मौत हो गई। मृतका के भाई खानपुर निवासी हुकुम गोस्वामी ने थाने में शिकायत की है कि उनकी बहन काफी समय से बीमार थीं। उन्हें जान से मारने के उद्देश्य से छप्पर जला दिया गया। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)

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डुमरियाडीह। वजीरगंज के सोनबरसा में बुधवार देर शाम अज्ञात कारणों से छप्पर में आग लगने से 45 वर्षीय दिव्यांग आरती गंभीर रूप से झुलस गईं। बृहस्पतिवार सुबह इलाज के दौरान केजीएमयू लखनऊ में मौत हो गई। मृतका के भाई ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।