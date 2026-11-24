Gonda News: अज्ञात वाहन की टक्कर से ढाबा संचालक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 24 Nov 2026 11:48 PM IST
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बभनान। बभनान-हरैया मार्ग पर सोमवार रात सड़क हादसे में ढाबा संचालक संदीप यादव (25) की मौत हो गई। बेलहरी बुजुर्ग तुर्काडीहा के रहने वाले संदीप बस्ती जिले के हसीनाबाद बाजार में ढाबा चलाते थे।
ग्राम प्रशासक संजय कुमार ने बताया कि संदीप सोमवार रात ढाबा बंद करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। महेशगंज चौराहे के पास अज्ञात वाहन से बाइक में टक्कर लगने से संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका हेलमेट टूट गया। संदीप को सीएचसी गौर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया। इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। उनके पिता बुद्धू ने बताया कि हेलमेट टूटने से बेटे के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। इसी के चलते जान चली गई।
पैकोलिया थाने के प्रभारी निरीक्षक मोतीचंद राजभर ने बताया कि मृतक के पिता बुद्धू की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज से चालक का पता लगाया जा रहा है। (संवाद)
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ग्राम प्रशासक संजय कुमार ने बताया कि संदीप सोमवार रात ढाबा बंद करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। महेशगंज चौराहे के पास अज्ञात वाहन से बाइक में टक्कर लगने से संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका हेलमेट टूट गया। संदीप को सीएचसी गौर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया। इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। उनके पिता बुद्धू ने बताया कि हेलमेट टूटने से बेटे के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। इसी के चलते जान चली गई।
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पैकोलिया थाने के प्रभारी निरीक्षक मोतीचंद राजभर ने बताया कि मृतक के पिता बुद्धू की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज से चालक का पता लगाया जा रहा है। (संवाद)
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