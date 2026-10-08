Gonda News: कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, पुलिस से धक्का-मुक्की

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिलाध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च प्रस्तावित था। बुधवार रात से ही कांग्रेस के तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। फिर भी कांग्रेस नेताओं ने स्थल बदलकर कांग्रेस भवन से कलेक्ट्रेट तक जाने की रणनीति बनाई। पुलिस ने सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस भवन के आगे महराजगंज पुलिस चौकी के पहले ही रोक लिया। नाराज कांग्रेसियों ने ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करो का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर अध्यक्ष शाहिद अली कुरैशी, शिवकुमार दूबे, जलील खां, अरुण प्रताप सिंह डिंपल, वसीम खान, अब्दुल रहमान, प्रद्युम्न शुक्ल, आनंद शर्मा, निशांत सिंह बिसेन, सगीर खान, भगौती प्रसाद, हनुमान प्रसाद, मनोज मिश्र आदि शामिल रहे।करनैलगंज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेता त्रिलोकीनाथ तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। इस मौके पर अरविंद शुक्ल, धर्मेंद्र मिश्र, ज्वाला प्रसाद तिवारी, अशोक सिंह आदि मौजूद रहे। (संवाद)माधोपुर/पसका। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे तव्वाज खान को बुधवार रात पुलिस ने मोहम्मदपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया। पसका संवाद के अनुसार, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्र को भी बृहस्पतिवार सुबह पुलिस ने सहजौरा स्थित पैतृक आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया। (संवाद)