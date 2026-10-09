फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Caretaker women staged a protest demanding an honorarium

Gonda News: केयरटेकर महिलाओं ने प्रदर्शन कर मांगा मानदेय

Fri, 09 Oct 2026 10:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 09 Oct 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
Caretaker women staged a protest demanding an honorarium
कलेक्ट्रेट परिसर में धरने में शामिल केयरटेकर महिलाएं। - संवाद
गोंडा। सामुदायिक शौचालयों में कार्यरत केयरटेकर महिलाओं ने कई साल से मानदेय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जन कल्याण केयरटेकर एसोसिएशन के बैनर तले महिलाओं ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रभारी डीपीआरओ को सौंपकर बकाया भुगतान और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष सविता ने कहा कि ग्राम सचिव और प्रधानों की लापरवाही से भुगतान लंबित है। भवानीपुर खुर्द की केवलापति ने आरोप लगाया कि समूह के खाते में भुगतान होने से वास्तविक केयरटेकरों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। महिलाओं ने व्यक्तिगत खातों में मानदेय के भुगतान की मांग की। पांच साल से कार्यरत केयरटेकरों का मानदेय बढ़ाने और ईपीएफ-ईएसआई की सुविधा की भी मांग की। उन्होंने बिना नोटिस के किसी को काम से नहीं हटाने की भी मांग की। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed