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वजीरगंज के तुर्काडीहा गांव निवासी चंद्रभान सिंह दिल्ली में हार्डवेयर और सैनिटरीवेयर की दुकान चलाते थे। वह परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे। शुक्रवार अपराह्न तीन बजे वह बाइक से अयोध्या जा रहे थे। किशुनदासपुर-कटरा भोगचंद मार्ग पर काली माता मंदिर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर भाग गया। पुलिस को चंद्रभान की जेब से आधार कार्ड मिला। उस पर दिल्ली के पूर्वी विनोद नगर, पटपड़गंज स्थित डी-ब्लॉक का पता दर्ज था। अन्य माध्यमों से पड़ताल कर पुलिस ने उनके परिजनों को खबर दी। सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि चंद्रभान ने हेलमेट नहीं पहना था। सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई है।परिजनों ने बताया कि चंद्रभान सिंह 22 नवंबर को गांव में पट्टीदार की बेटी की शादी में दिल्ली से आए थे। उनके परिवार में पत्नी नीलम और इकलौता बेटा मनीष सिंह है। मनीष की शादी हो चुकी है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में शोक छा गया। पत्नी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।