Gonda News: टेढ़ी नदी में डूबे युवक का तीसरे दिन मिला शव

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कटरा बाजार। देहात कोतवाली के पिपरा पदुम गांव निवासी पुत्तन (30) बृहस्पतिवार को चंदवतपुर पुल के पास टेढ़ी नदी में नहाते समय डूब गए थे। पुलिस, स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी थी। शनिवार दोपहर चंदवतपुर से एक किलोमीटर दूर भदुआ गांव के किनारे जलकुंभी के पास पुत्तन का शव उतराता दिखा। कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। (संवाद)