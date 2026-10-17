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Gonda News: टेढ़ी नदी में डूबे युवक का तीसरे दिन मिला शव

Sat, 17 Oct 2026 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:45 PM IST
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Body of youth who drowned in Tedhi River found on the third day
कटरा बाजार। देहात कोतवाली के पिपरा पदुम गांव निवासी पुत्तन (30) बृहस्पतिवार को चंदवतपुर पुल के पास टेढ़ी नदी में नहाते समय डूब गए थे। पुलिस, स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी थी। शनिवार दोपहर चंदवतपुर से एक किलोमीटर दूर भदुआ गांव के किनारे जलकुंभी के पास पुत्तन का शव उतराता दिखा। कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। (संवाद)
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