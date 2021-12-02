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नज्जो के पिता मेंहदी हसन ने बताया कि एक वर्ष पहले ही बेटी की शादी फैय्याज से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद दोनों के बीच घरेलू बातों को लेकर अक्सर विवाद होने लगा। इन विवादों को सुलझाने के लिए कई बार पंचायतें भी हुईं। हालांकि, विवाद समाप्त नहीं हुआ। मंगलवार को नज्जो का शव घर से डेढ़ किलोमीटर दूर दुपट्टे के सहारे लटका मिला। सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि परिजनों ने बताया कि नज्जो का पति से विवाद था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। (संवाद)

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करनैलगंज। मोहम्मदपुर कमियार गांव में मंगलवार दोपहर एक महिला का शव गांव के बाहर दर्शन बगिया में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान मोहम्मदपुर कमियार निवासी नज्जो (32) के रूप में हुई है। गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की।