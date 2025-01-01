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Gonda News: भाजपाइयों ने फूंका राहुल गांधी का पुतला

Wed, 14 Oct 2026 12:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 14 Oct 2026 12:00 AM IST
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BJP workers burned an effigy of Rahul Gandhi
कचहरी में राहुल गांधी का पुतला फूंकते भाजपाई। स्रोत: संगठन
गोंडा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरोध में मंगलवार को कचहरी परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी के नेतृत्व में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया।
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जिलाध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में दबाव के जरिये हस्तक्षेप करने की कोशिश निंदनीय है। उन्होंने कहा कि संविधान के विरुद्ध किसी भी तरह की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विवेक मणि श्रीवास्तव, आनंद प्रकाश पांडेय, राम लक्ष्मण तिवारी, दिवाकर श्रीवास्तव, दीपक वर्मा, हिमांशु श्रीवास्तव, शेखर पांडेय, नीरज श्रीवास्तव, योगेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, दिनेश वर्मा, मुकेश वर्मा, संजय तिवारी आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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