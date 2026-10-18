फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Another FIR against YouTuber Pallavi

Gonda News: यूट्यूबर पल्लवी पर एक और एफआईआर

Sun, 18 Oct 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 18 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Another FIR against YouTuber Pallavi
गोंडा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में यूट्यूबर पल्लवी शुक्ला के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। दो दिन पहले ही एक टिप्पणी पर पल्लवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। कौड़िया के बौनापुर गांव निवासी पल्लवी शुक्ला यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो बनाती हैं। आरोप है कि दो दिन पहले उन्होंने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और जातिसूचक टिप्पणी की। कौड़िया थानाध्यक्ष शशि कुमार राणा ने बताया कि विरवा निवासी सपा कार्यकर्ता दुर्गेश कुमार की तहरीर पर पल्लवी शुक्ला के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed