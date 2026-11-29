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सिद्धार्थ देर शाम गांव से आवास विकास स्थित अपने नए मकान जाते समय हादसे का शिकार हुए। वह स्नातक उत्तीर्ण थे। उनके पिता दिलीप त्रिपाठी अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग में लिपिक हैं। सिद्धार्थ दो भाई-बहन में बड़े थे। उनकी मौत से पिता दिलीप, मां विजयलक्ष्मी, भाई अर्णव और बहन हनी का रो-रोकर बुरा हाल है। विज्ञापन

नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि सूचना पर बड़गांव चौकी प्रभारी अजय सिंह को मौके पर भेजा गया था। हादसे के बाद चालक भाग गया। ट्रेलर को कब्जे में लिया गया है। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (संवाद) सिद्धार्थ देर शाम गांव से आवास विकास स्थित अपने नए मकान जाते समय हादसे का शिकार हुए। वह स्नातक उत्तीर्ण थे। उनके पिता दिलीप त्रिपाठी अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग में लिपिक हैं। सिद्धार्थ दो भाई-बहन में बड़े थे। उनकी मौत से पिता दिलीप, मां विजयलक्ष्मी, भाई अर्णव और बहन हनी का रो-रोकर बुरा हाल है।नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि सूचना पर बड़गांव चौकी प्रभारी अजय सिंह को मौके पर भेजा गया था। हादसे के बाद चालक भाग गया। ट्रेलर को कब्जे में लिया गया है। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (संवाद)

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गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र में मनकापुर बस अड्डे के पास शनिवार देर शाम ट्रेलर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार सिद्धार्थ (23) निवासी हरहरा गुलरिहा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बचाने का प्रयास किया गया लेकिन मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि उनका हेलमेट भी टूटकर बिखर गया।