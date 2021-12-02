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बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (बुनियादी शिक्षा)-2022 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए यह पहल की गई है। आयोजन की जिम्मेदारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ईसीसीई एजुकेटर को सौंपी गई है। इसमें अभिभावकों के साथ ग्राम प्रशासक, पार्षद और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा।मेले में नींबू दौड़, मेंढक दौड़, खरगोश रेस, समूह गान, कविता पाठ, नृत्य, नाटिका, पहेली और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं होंगी। चित्रकला और छपाई के जरिये बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को भी मंच मिलेगा। अभिभावक भी बच्चों के साथ संयुक्त खेल और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे।बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्वच्छता चैंपियन, नियमित उपस्थिति, सर्वश्रेष्ठ सहयोगी, अच्छा कलाकार, अनुशासन का सितारा और ध्यानपूर्वक सुनने वाला जैसी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। पीएमश्री योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय को आयोजन के लिए तीन हजार रुपये मिलेंगे। इस राशि से प्रतियोगिताओं की सामग्री, जलपान और पुरस्कारों की व्यवस्था की जाएगी। बीएसए ने आयोजन की तस्वीरें, लघु वीडियो और बेहतर गतिविधियों का ब्योरा जिला परियोजना कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं।