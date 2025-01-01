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मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर भी स्थापित किया गया है। टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन कर बीएलओ और अन्य जानकारियां ली जा सकती हैं। इसके लिए दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया समझाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के तहसील मुख्यालयों और कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन केंद्र बनाए गए हैं। एडीएम प्रमोद झा ने बताया कि 28 और 29 नवंबर को फिर विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों के सभी 2879 बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। मतदेय स्थल वाले विद्यालय और कार्यालय भी खुले रहेंगे। मतदाता नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्रों में दावे व आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा।