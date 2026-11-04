Gonda News: रोजगार मेले में 375 युवा चयनित

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मेले में ब्लिंकिट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, शैडोफैक्स, जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट, मदरसन, एप्टिव इंडिया, याजाकी इंडिया, जीकेएन ड्राइव लाइन, शक्तिमान एग्रो इंडस्ट्रीज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, बीकेटी टायर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर और असाही इंडिया ग्लास समेत 25 कंपनियों ने स्टॉल लगाए। इन कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी। विज्ञापन



इस दौरान विधायक बावन सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में सैफई में बैठकर रुपये लेकर सरकारी नौकरियां दी जाती थीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रोजगार मेले इसी दिशा में एक पहल हैं। विज्ञापन विज्ञापन



देवीपाटन मंडल के सहायक निदेशक सेवायोजन राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मेले में युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अर्जुन तिवारी, हरीश शुक्ला, आनंद और जिला सेवायोजन अधिकारी प्रिया गौतम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मेले में ब्लिंकिट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, शैडोफैक्स, जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट, मदरसन, एप्टिव इंडिया, याजाकी इंडिया, जीकेएन ड्राइव लाइन, शक्तिमान एग्रो इंडस्ट्रीज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, बीकेटी टायर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर और असाही इंडिया ग्लास समेत 25 कंपनियों ने स्टॉल लगाए। इन कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी।इस दौरान विधायक बावन सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में सैफई में बैठकर रुपये लेकर सरकारी नौकरियां दी जाती थीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रोजगार मेले इसी दिशा में एक पहल हैं।देवीपाटन मंडल के सहायक निदेशक सेवायोजन राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मेले में युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अर्जुन तिवारी, हरीश शुक्ला, आनंद और जिला सेवायोजन अधिकारी प्रिया गौतम समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

कटरा बाजार। भारतीय इंटर कॉलेज में बुधवार को सेवायोजन विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 25 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। एक हजार पदों के सापेक्ष 682 युवक-युवतियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 375 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक बावन सिंह ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने चयनित 10 युवक-युवतियों को ऑफर लेटर वितरित किए। साथ ही पांच मेधावी युवाओं को सम्मानित किया। मेले में उद्योग, बैंकिंग समेत विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों और विभागों ने स्टॉल लगाकर युवाओं को नौकरी के साथ स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी।