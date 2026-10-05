Gonda News: एफडी कराने का झांसा देकर 2.40 लाख ठगे

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वजीरगंज के उदयपुर ग्रंट निवासी टीटू ने बताया कि वह तीन अक्तूबर को दोपहर एक बजे पासबुक लेकर एसबीआई की मुख्य शाखा में 10 हजार रुपये निकालने गए थे। बैंक के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने उनसे बातचीत शुरू की। उसने खाते में अधिक रकम होने के कारण कर लगने की बात कही और पांच लाख रुपये की एफडी कराने का भरोसा दिया।आरोपी की बातों में आकर टीटू ने खाते से 2.40 लाख रुपये निकलवा लिए। आरोपी ने रकम लेकर बचत खाते में जमा करने और एफडी कराने की बात कही। इसके बाद वह चला गया। काफी देर तक उसके नहीं लौटने पर टीटू ने तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बैंक परिसर और आसपास के सीसीटीवी कैमरों में आरोपी दिखाई दे रहा है। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान और तलाश की जा रही है। (संवाद)