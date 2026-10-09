Gonda News: 160 किलो घी जब्त, जांच के लिए भेजे गए तीन नमूने

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अभिहित अधिकारी अजीत कुमार मिश्र के निर्देश पर टीम ने अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कुट्टू और सिंघाड़े के आटे की जांच की। अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि कुट्टू का आटा नमी सोखने वाला होता है, इसलिए इसे लंबे समय तक रखकर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार, मनीष मल्ल, अंकुर मिश्र और नंदकिशोर यादव शामिल रहे।

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गोंडा। पर्वों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को करनैलगंज और बालपुर बाजार में खाद्य पदार्थों की जांच की। करनैलगंज में विकास कुमार शुक्ल के प्रतिष्ठान से घी के दो नमूने लिए गए। संदेह के आधार पर करीब 160 किलो घी जब्त किया गया। वहीं, बालपुर बाजार में अंशुमणि त्रिपाठी के प्रतिष्ठान से कुट्टू के आटे का नमूना संग्रहित किया गया।