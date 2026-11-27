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मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर जमीन का विवाद सुलझने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शासन ने निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी है। राजस्व अनुभाग-5 के संयुक्त सचिव धर्मेंद्र कुमार पाठक ने 25 नवंबर को स्वीकृति जारी की। परियोजना में टाइप-2 के आठ, टाइप-3 के पांच और टाइप-4 के दो आवास बनाए जाएंगे। ये आयुक्त कार्यालय के पूल्ड हाउसिंग के सामने स्थित परिसर में प्रस्तावित हैं।मंडलायुक्त के मुताबिक, सरकारी नजूल भूमि पर वर्ष 1997 से कानूनी विवाद चल रहा था। सितंबर 2026 में संबंधित पक्ष ने न्यायालय में शपथपत्र देकर मुकदमे में पैरवी नहीं करने और कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद जमीन से कब्जा हटा लिया गया। अब इसी भूखंड पर गरीब और असहाय महिलाओं के लिए 30 बेड का आश्रय स्थल भी बनाया जाएगा। इसके लिए अलग से शासन की स्वीकृति ली जाएगी। (संवाद)