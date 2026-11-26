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ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के एक्सईएन लालजी सिंह के अनुसार, नारायनपुर मर्दन के तलाबपुरवा में काली माता मंदिर से राम औतार जायसवाल के घर तक 6.24 लाख, ढेमा चकपुर में संपर्क मार्ग से फूलचंद वर्मा के घर तक 5.82 लाख और सोमाकली महरुदवा में जगदंबा शुक्ल के घर से जगदीश शुक्ल के घर तक 11.39 लाख रुपये खर्च होंगे।इसके अलावा रामपुर, नंदौर नौशहरा, नारायनपुर माझा, नकहरा, शाहपुर, रक्सड़िया और राजापुर में भी इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई जाएंगी। इनमें सबसे अधिक 15.11 लाख रुपये नकहरा और सबसे कम 2.65 लाख रुपये शाहपुर में खर्च किए जाएंगे। एक्सईएन ने बताया कि सभी कार्य चार माह की निर्धारित समयसीमा में पूरे कराए जाएंगे। इससे ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। (संवाद)