Ghazipur News: पत्नी की मौत का रहस्य बरकरार, अब पति की मौत से अनसुलझे रह गए सवाल

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मंगलवार की शाम को अचानक उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर कई अस्पतालों में पहुंचे, लेकिन देर रात करीब 9:30 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक शिवपाल के छोटे भाई शिवराज यादव ने आरोप लगाया है कि भाभी की मौत के बाद से ही मायके पक्ष की ओर से शिवपाल और उनके बड़े भाई सुनील यादव को लगातार फंसाने की धमकी दी जा रही थी। इससे शिवपाल काफी तनाव में था। शिवराज यादव के मुताबिक, अम्बाली यादव का मायका मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के नसरुद्दीनपुर गांव में था।उनके पिता चंद्रदेव यादव ने दुल्लहपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके दामाद शिवपाल यादव ने बेटी को जहर खिलाकर मार दिया। तबीयत बिगड़ने पर अम्बाली को उपचार के लिए बीएचयू में भर्ती कराया गया था, जहां 28 तारीख को उनकी मौत हो गई। अगले दिन 29 तारीख को शव का पोस्टमार्टम कराया गया था।