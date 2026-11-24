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मृतक के चाचा आनंद पाल के अनुसार, आजमगढ़ जिले के तरवां थाना क्षेत्र निवासी संतोष पाल पुत्र स्व. सभाजीत पाल अपने दोस्त अंकित यादव पुत्र मथुरा यादव के साथ रविवार को खानपुर थाना क्षेत्र के फरीदहा गांव निवासी मित्र अजीत यादव के घर बरही कार्यक्रम में शामिल होने आया था। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोनों रात करीब 11 बजे बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बहेरी डगरा के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बरगद के पेड़ से टकरा गई।टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक बाइक से उछलकर सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान संतोष ने दम तोड़ दिया, जबकि अंकित की हालत चिंताजनक बनी हुई है।हादसे की खबर मिलते ही दोनों युवकों के परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में खानपुर थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।