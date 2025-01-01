Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Middle-aged man, injured after being hit by a motorcycle, dies while undergoing treatment at a trauma center.

Ghazipur News: बाइक की टक्कर से घायल अधेड़ की ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत

Mon, 16 Nov 2026 12:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Middle-aged man, injured after being hit by a motorcycle, dies while undergoing treatment at a trauma center.
सैदपुर में मौत की खबर में-----मृतक नंदकिशोर की फाइल फोटो। स्रोत- परिजन
गाजीपुर। सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के दारुनपुर महुलिया में बीते 13 नवंबर की शाम दो बाइकों की टक्कर में गंभीर रूप से घायल नंदकिशोर (55) की इलाज के दौरान वाराणसी स्थित ट्राॅमा सेंटर में शनिवार को मौत हो गई।
विज्ञापन

रविवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल अमित मिश्र ने बताया कि पियरी गांव निवासी मीरा देवी ने तहरीर देकर बताया कि पति नंदकिशोर बीते 13 नवंबर की शाम बाइक से सैदपुर से अपने घर लौट रहे थे। उनके साथ बाइक पर बेटी प्रीति और भतीजा विनोद भी सवार थे। दारुनपुर महुलिया के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में तीनों घायल हो गए थे। टक्कर मारने के बाद दूसरी बाइक सवार मौके से भाग गए थे। गंभीर रूप से घायल नंदकिशोर को उपचार के लिए वाराणसी स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कोतवाल अमित मिश्र ने बताया कि मृतक की पत्नी मीरा देवी की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed