Ghazipur News: चार करोड़ की हेरोइन के साथ अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह के चार आरोपी गिरफ्तार

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एसपी सिटी डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बनारस-गोरखपुर हाईवे स्थित अरशदपुर तिराहे के पास घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में जमीर हवारी, बबलू कुमार यादव और गुलशन कुमार तीनों निवासी कैमूर भभुआ, बिहार हैं। जबकि चौथा आरोपी विवेक यादव निवासी दिलदारनगर, गाजीपुर का निवासी है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं।एसपी सिटी ने बताया कि मामले में जंगीपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हेरोइन की खेप कहां से लाई गई थी और इसकी आपूर्ति कहां की जानी थी। तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य की भी पहचान की जा रही है। संवाद