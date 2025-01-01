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Ghazipur News: चार करोड़ की हेरोइन के साथ अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह के चार आरोपी गिरफ्तार

Wed, 11 Nov 2026 01:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:06 AM IST
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Four members of an international smuggling gang arrested with heroin worth four crore rupees
हेरोइन के साथ गिरफ्तार तस्कर। संवाद
गाजीपुर। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्वाट, सर्विलांस और जंगीपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब दो किलो अवैध हेरोइन बरामद हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग चार करोड़ रुपये आंकी गई है।
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एसपी सिटी डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बनारस-गोरखपुर हाईवे स्थित अरशदपुर तिराहे के पास घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में जमीर हवारी, बबलू कुमार यादव और गुलशन कुमार तीनों निवासी कैमूर भभुआ, बिहार हैं। जबकि चौथा आरोपी विवेक यादव निवासी दिलदारनगर, गाजीपुर का निवासी है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं।
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एसपी सिटी ने बताया कि मामले में जंगीपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हेरोइन की खेप कहां से लाई गई थी और इसकी आपूर्ति कहां की जानी थी। तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य की भी पहचान की जा रही है। संवाद
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