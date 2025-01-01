Ghazipur News: बिरसा मुंडा को जयंती पर याद कर श्रद्धांजलि दी गई

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संगठन के प्रदेश महासचिव कुंदन खरवार ने कहा कि बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन, नारी की प्रतिष्ठा और मूलनिवासी धर्म-संस्कृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मौके पर श्यामनारायण सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, इंदल वनवासी, मदन, जीउत खरवार आदि मौजूद रहे। संवादउधर मरद़ह के गोविंदपुर मठिया में भी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। गोंड समाज के ब्लॉक अध्यक्ष रामाश्रय गोंड ने कहा कि बिरसा मुंडा की वीरता पर गोंड समाज गौरव महसूस करता है। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान थे। उन्होंने देश भर के आदिवासियों को संगठित किया। ईसाई मिशनरियों का विरोध किया और आदिवासियों को इकट्ठा कर अंग्रेजों की तोप-बंदूक का सामना तीर-कमान से किया।महज 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों की जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया, जहां धीमा जहर दिए जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस मौके पर सत्यम, गुलाबचंद्र गोंड, रामनारायण यादव, श्यामदेव गोंड, बबलू आदि मौजूद रहे। संवाद