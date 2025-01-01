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घटना शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे की है। भावली के रहने वाले ऋषिओम ने अधिकारियों को बताया कि पावर ग्रिड विद्युतीकरण का काम चल रहा है। इस काम के लिए दो माह पहले खेत में उर्द और मक्का की फसलों को भी कर्मचारियों ने बर्बाद कर दिया। कहा कि मुआवजा दिलवा देंगे। इसके बाद उनके खेत में टावर लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया। उसका भी मुआवजा नहीं दिया। अधिग्रहण की एवज में मुआवजा और खराब हुई फसल का हर्जाना पाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा था लेकिन सुनवाई होने के बजाय उसे भगा दिया जाता रहा। शुक्रवार को उसने विद्युत कर्मियों से काम बंद करने को कहा मगर उसकी एक नहीं सुनी गई। इससे परेशान ऋषिओम टावर पर चढ़ गए। इस बीच किसान के समर्थन में गांव के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। परिजनों का कहना है कि जब तक अधिकारी मुआवजा नहीं देंगे विरोध जारी रहेगा।जांच, मांगों की पूर्ति के आश्वासन पर नीचे उतराकिसान के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही थाना पुलिस की टीम, सीओ सिरसागंज चंचल त्यागी, नायाब तहसीलदार विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और उसे समझाने लगे। किसान अड़ गया कि उसे लिखित में आश्वासन चाहिए। इस पर नायाब तहसीलदार ने कहा कि जो भी मांगे हैं, उनको पूरा किया जाएगा। विधिवत जांच की जाएगी। इसके बाद शाम 6.30 किसान को उतारा जा सका।बयानजमीन अधिग्रहण सहित अन्य समस्याओं को लेकर किसान टावर पर चढ़ा था। प्रशासनिक टीम किसान की समस्याओं का निस्तारण करेगी। तहसील की टीम ने किसान को समझाया है।- चंचल त्यागी, सीओ सिरसागंज