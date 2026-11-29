Firozabad News: नाला निर्माण के विरोध में उतरेगा व्यापार मंडल
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 29 Nov 2026 11:57 PM IST
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टेंडर निरस्त करने की मांग, सात को निकलेगी पदयात्रा
फिरोजाबाद। दाऊदयाल स्टेडियम से ककरऊ कोठी तक 15 फुट चौड़े नाला निर्माण के विरोध में व्यापार मंडल ने रणनीति बनाई है। ककरऊ कोठी स्थित द्वारिकाधीश गार्डन में महानगर अध्यक्ष अंबेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम पर पक्षपातपूर्ण रवैये व दोहरी नीति का आरोप लगाया गया कि एक ओर 15 फुट और दूसरी ओर दो फुट का नाला बनाया जा रहा है।
आंदोलन के लिए सतीश यादव को संयोजक, अश्वनी ग्रोवर को सहसंयोजक व विनय प्रताप को जिम्मेदारी सौंपी गई। तय हुआ कि दो दिसंबर को 11 बजे नगर आयुक्त से मिलकर टेंडर निरस्त करने की मांग व भूमि के बैनामे की प्रति सौंपी जाएगी, जबकि सात दिसंबर को सुबह 10 बजे दाऊदयाल स्कूल से ककरऊ तक पदयात्रा होगी। संचालन विकास जैन ने किया।
बैठक में नरेश पंजाबी, धर्म सिंह यादव एडवोकेट, नृपेन्द्र चतुर्वेदी एडवोकेट, रमाशंकर दादा, आलोक नारायण सिंह एडवोकेट, निर्मल कुमार जैन एडवोकेट, राजकुमार गौतम एडवोकेट, स्वतंत्र गुप्ता, आलोक यादव, रामगोपाल बजाज, दिलीप दीक्षित, सुभाष यादव, श्यामवीर यादव, जयकुमार उपाध्याय, ध्रुव शर्मा, हर्षवर्धन व मेघ सिंह पहलवान मौजूद रहे।
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फिरोजाबाद। दाऊदयाल स्टेडियम से ककरऊ कोठी तक 15 फुट चौड़े नाला निर्माण के विरोध में व्यापार मंडल ने रणनीति बनाई है। ककरऊ कोठी स्थित द्वारिकाधीश गार्डन में महानगर अध्यक्ष अंबेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम पर पक्षपातपूर्ण रवैये व दोहरी नीति का आरोप लगाया गया कि एक ओर 15 फुट और दूसरी ओर दो फुट का नाला बनाया जा रहा है।
आंदोलन के लिए सतीश यादव को संयोजक, अश्वनी ग्रोवर को सहसंयोजक व विनय प्रताप को जिम्मेदारी सौंपी गई। तय हुआ कि दो दिसंबर को 11 बजे नगर आयुक्त से मिलकर टेंडर निरस्त करने की मांग व भूमि के बैनामे की प्रति सौंपी जाएगी, जबकि सात दिसंबर को सुबह 10 बजे दाऊदयाल स्कूल से ककरऊ तक पदयात्रा होगी। संचालन विकास जैन ने किया।
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बैठक में नरेश पंजाबी, धर्म सिंह यादव एडवोकेट, नृपेन्द्र चतुर्वेदी एडवोकेट, रमाशंकर दादा, आलोक नारायण सिंह एडवोकेट, निर्मल कुमार जैन एडवोकेट, राजकुमार गौतम एडवोकेट, स्वतंत्र गुप्ता, आलोक यादव, रामगोपाल बजाज, दिलीप दीक्षित, सुभाष यादव, श्यामवीर यादव, जयकुमार उपाध्याय, ध्रुव शर्मा, हर्षवर्धन व मेघ सिंह पहलवान मौजूद रहे।
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