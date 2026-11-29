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संवाद न्यूज एजेंसीशिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। मेहरा कॉलोनी में एक शिक्षक की बाथरूम में नहाते समय संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। शिक्षक को परिजन ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों ने गैस गीजर से निकली गैस से दम घुटने के कारण मृत्यु होने का अंदेशा जताया है।थाना क्षेत्र की मेहरा कॉलोनी निवासी डॉ. शैलेंद्र सिंह (45) सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे। रविवार शाम करीब चार बजे वह बाथरूम में नहाने के लिए गए थे। बाथरूम में गैस गीजर लगा हुआ था। काफी देर तक वह बाहर नहीं आए। परिजन को चिंता सताने लगी। परिजन ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन कोई आवाज न आने के कारण दरवाजा तोड़ा गया तो शिक्षक बाथरूम में अचेत थे। परिजन उन्हें जीवित होने की उम्मीद में जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉ. शैलेंद्र सिंह के पिता डॉ. वीके जादौन जिला संयुक्त चिकित्सालय के रिटायर्ड सीएमएस रह चुके हैं।वर्तमान में वह शहर के बाल रोग विशेषज्ञ हैं और पालीवाल चौराहे पर क्लीनिक संचालित करते हैं। शैलेंद्र सिंह की पत्नी डॉ. मंजुला सिंह भी शिक्षिका हैं। उनके दो पुत्र अंश जादौन और वंश जादौन हैं। बड़ा पुत्र अंश एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। इस घटना से परिवार में मातम छाया हुआ है। सीएमएस डॉक्टर आरसी केशव का कहना है कि बाथरूम में संभवतः गैस गीजर से गैस रिसाव के कारण दम घुटने से शिक्षक की मृत्यु हुई होगी। सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा। सीओ जयबिंद गुप्ता का कहना है कि घटना की जानकारी नहीं है।