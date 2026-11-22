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प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 03457 मालदा टाउन-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन 25 नवंबर को एक फेरे के साथ सुबह 10 बजे मालदा-टाउन से चलेगी। जो अगले दिन सुबह 09:32 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी। दो मिनट ठहराव के बाद शकूरबस्ती के लिए रवाना हो जाएगी। वापसी में ट्रेन नंबर 3458 शकूरबस्ती-मालदा-टाउन विशेष ट्रेन 26 नवंबर को शकूबस्ती से शाम 06:50 बजे चलेगी। जो देर रात 11:13 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी। दो मिनट ठहराव के बाद मालदा-टाउन के लिए रवाना होगी। संवाद

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टूंडला। रेल प्रशासन पूर्वांचल व बिहार में मनाए जाने वाले महापर्व छठ पूजा कर काम पर लौटने वाले नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए लगातार विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसके साथ ही टूंडला से एक से दो फेरे वाली विशेष ट्रेन गुजरेंगी। विशेष ट्रेनों के चलने से टूंडला के साथ आसपास के रेलयात्रियों को खासा लाभ मिलेगा।