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कहीं पड़ी बोरियां दिखाकर टालमटोल, तो कहीं गंदगी और चारे का संकटटूंडला स्टेशन रोड गोशाला: यहां करीब 50 गोवंश संरक्षित हैं। ठंड से बचाव के लिए न तिरपाल तानी गई है और न ही झूल की व्यवस्था है, जिससे रात में ठंडी हवा चलने पर गोवंश ठिठुरते नजर आते हैं। ईओ आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि सर्दी से बचाव का इंतजाम किया जा रहा है।खैरगढ़ (हाथवंत गोशाला): दिन में गोवंश धूप में बैठे दिखाई दिए, लेकिन शाम होते ही सर्द हवाओं के बीच ठिठुरने की मजबूरी बनी हुई है। यहां भी ठंड से बचाव का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिखा। सर्दी से बचाव की व्यवस्था कब तक पूरी होगी, इसका किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं था।फरिहा (कान्हा गोशाला): करीब 100 गोवंश वाली इस गोशाला में भी मवेशी टिनशेड के नीचे ही रह रहे हैं। सर्दी से बचाव के सवाल पर कर्मियों ने पास पड़ी बोरियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनकी तिरपाल बनाई जाएगी। सबमर्सिबल पंप का पानी खारा होने के कारण यहां टैंकरों से पानी मंगाना पड़ रहा है।नारखी (नारखी धौंकल गोशाला): परिसर में गंदगी का अंबार लगा मिला और न तिरपाल लगाई गई थी न झूल की व्यवस्था थी। भूसे का भी इंतजाम न होने से चारे के नाम पर फसल अवशेष खिलाया जा रहा था। सर्दी से बचाव तो दूर यहां चारा भी नहीं मिल पा रहा है।एक नजर में जिले की गोशालाओं की स्थितिजिले में कुल 36 गोशालाएं संचालित हैं, जिनमें 13,030 गोवंश संरक्षित हैं:वृहद गोशाला (04): 2,622 गोवंशकान्हा गोशाला (05): 1,024 गोवंशअस्थायी शहरी गोशाला (04): 774 गोवंशअस्थायी ग्रामीण गोशाला (23): 8,610 गोवंशअधिकारी का पक्षसर्दी को ध्यान में रखते हुए जिले की सभी गोशालाओं में ठंड से बचाव के लिए तिरपाल लगाने तथा गोवंशों को जूट (बोरे) की झूल बनाकर ओढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पूर्ति विभाग से बोरे लिए जाएंगे, ताकि सर्दी से बचाव किया जा सके।- डॉ. सुमेश कुमार गुप्ता, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी