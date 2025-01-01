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टूंडला से आगरा का सड़क मार्ग का सफर लोगों को सताने लगा है। टूंडला से आगरा के 25 किमी लंबा मार्ग कुछ समय पूर्व तक मात्र 20 मिनट का हुआ करता था। नगर से सटे गांव मोहम्मदाबाद के सामने ग्रामीणों की अंडरपास की मांग पर एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष यादव ने ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति एक साल पूर्व की थी। तब से ओवरब्रिज बनने का कार्य कछुआ गति से हो रहा है। एक ही लेन पर आने-जाने के मार्ग बनाए जाने से अब तक हालात धीमी गति के थे, किंतु अब कार्य के चलते जाम के हो गए हैं। अब हर रोज यहां लंबा जाम लग रहा है। यह जाम टूंडला से लेकर एत्मादपुर तक लग रहा है।रेलयात्रियों की छूटी ट्रेनें, एंबुलेंस व बराती भी फंसेआम नागरिकों के साथ-साथ एंबुलेंस व शादी समारोह में जा रही बरात के वाहन और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री बुरी तरह फंसे रहे। शुक्रवार को समय पर स्टेशन न पहुंच पाने के कारण कई रेलयात्रियों की ट्रेनें छूट गईं। रेलयात्री अनुराग व दिनेश सिंह ने बताया कि उन्हें उनकी ट्रेन गोमती छूट गई। सुखविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें नेताजी एक्सप्रेस से पंजाब जाना था, किंतु ट्रेन छूट गई।25 किमी का सफर तय करने में लगे तीन घंटेएत्मादपुर तिराहे पर लगातार लग रहे जाम की वजह से आगरा से टूंडला के बीच महज 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में यात्रियों को दो से तीन घंटे का समय लग रहा है। आए दिन लग रहे इस जाम से दैनिक यात्रियों और वाहन चालकों में रोष व्याप्त है।मोहम्मदाबाद के सामने ओवरब्रिज का काम चलने के कारण आगरा हाईवे पर जाम लगा रहा। इस जाम को खुलवाने के लिए पुलिस मशक्कत रही। इस संबंध में एनएचएआई के अधिकारियों से भी बात की है।शेखर सेंगर, पुलिस क्षेत्राधिकारी, टूंडला