Firozabad News: पूर्व डिप्टी मेयर को पीटा, जातिसूचक टिप्पणी का आरोप

संवाद न्यूज एजेंसीफिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र में पूर्व डिप्टी मेयर एवं प्रॉपर्टी डीलर योगेश शंखवार को रास्ते में रोककर दो लोगों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पीटा। पीड़ित की तहरीर पर थाना उत्तर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मूलरूप से मथुरा नगर व हाल निवासी इंद्रा नगर योगेश शंखवार नूतन राठौर के कार्यकाल में नगर निगम के डिप्टी मेयर रहे थे। वर्तमान में प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि बीते 27 अक्तूबर की दोपहर करीब 2:40 बजे वह संदेश नाम के व्यक्ति को ककरऊ की तरफ प्लॉट दिखाने ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में रिप्पू यादव और उसका भाई रिंकू उर्फ रिक्कू यादव निवासीगण लाघई धीरपुरा, थाना नगला सिंघी मिल गए। दोनों ने जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें जबरन रोक लिया और लात-घूंसों से मारपीट की। इसके बाद आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। थाना उत्तर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर एससी-एसटी एक्ट तथा संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।